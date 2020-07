OL : Premier bilan de Rudi Garcia sur le mercato lyonnais

Rudi Garcia, entraineur de l'OL, a fait un premier bilan du mercato estival du club rhodanien. Il regrette de ne pas pouvoir compter sur les joueurs transférés, pour la fin de la saison, et il annonce des renforts après la Ligue des Champions.

OL : Rudi Garcia regrette les départs de Tousart et Terrier

L’OL a récupéré Tino Kadewere et a levé l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi. Plus rien ensuite concernant les arrivées. Cependant, l’Olympique Lyonnais a enregistré trois départs majeurs. Lucas Tousart a rejoint le Hertha Berlin où il a été transféré depuis janvier 2020. Martin Terrier a lui été vendu au Stade Rennais et Amine Gouri a été cédé à l’OGC Nice. Faisant le point sur la première partie du mercato estival, Rudi Garcia a regretté ces trois départs, avant la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. « On a perdu trois joueurs pour les compétitions qu'ils nous restent. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on ne peut rien y faire », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi. L’entraineur de l’OL a expliqué qu’il « n’y a pas de conséquence » pour Amine Gouiri, car il n’était pas titulaire. Même s’il comptait sur Martin Terrier, Rudi Garcia a admis qu’il est « en total accord avec la direction lyonnaise » sur le départ du polyvalent attaquant. « On était trop nombreux devant », a-t-il justifié, tout en précisant que pour le joueur comme pour le club, « c'était une opportunité ». Rudi Garcia a également annoncé la couleur sur la suite du mercato après le ''Final 8'' de la Ligue des Champions. Il indique que « ce n'est pas dans le domaine offensif qu’il manque des solutions, mais bien dans d'autres domaines, notamment en défense centrale ». L’OL « s’active » pour recruter un arrière central et espère boucler le dossier le plus vite possible, d’après l’entraineur des Gones.

Mise en garde de Rudi Garcia aux joueurs courtisés

L’OL affrontera la Juventus le 7 août en Ligue des Champions. Avant ce match décisif pour la qualification pour le ''Final 8'', Rudi Garcia a mis en garde ses joueurs les plus courtisés. Il soutient avoir « prévenu en interne des joueurs qui seraient susceptibles d'être visés par des équipes que l’Olympique Lyonnais va jouer ». Le technicien français veut ainsi éviter les « entreprises de déstabilisation ». Notons que Houssem Aouar est visé par la Juve. « Ils sont avec nous, il faut qu'ils soient à 100%. (...). Il est important que ce groupe ne change plus pour le moment », a conclu Rudi Garcia.