SCO Angers Mercato : Une énorme annonce tombe pour Aït Nouri

Alors qu’il lui reste encore trois années de contrat avec Angers, Rayan Aït Nouri devrait quitter le SCO cet été. Sébastien Larcier ne compte pas reculer devant une belle offre pour le crack de 19 ans.

Sébastien Larcier ouvert à un départ de Rayan Aït Nouri

Après deux saisons au SCO, Rayan Aït Nouri devrait quitter Angers cet été. Du côté de la direction angevine, on ne se fait plus de doute quant à l’avenir du latéral gauche. Directeur sportif du club de l’Anjou, Sébastien Larcier ouvre la porte à un départ du défenseur de 19 ans. « On sait que Rayan a une cote énorme. On sait qu’il a un agent (Jorge Mendes) qui pèse beaucoup dans le foot et qui nous envoie des messages indiquant que c’est un transfert inéluctable », a déclaré le DS d’Angers à Ouest France. Sébastien Larcier n’attend plus que l’offre qui va faire basculer le destin de Rayan Aït Nouri.

Le remplaçant de Nouri déjà trouvé au SCO

Rayan Aït Nouri en instance de départ, le SCO lui a déjà trouvé un remplaçant. Recruté cet été en provenance du Stade Rennais, Souleyman Doumbia est prêt à assurer la relève sur le couloir gauche de la défense d’Angers. « Une chose est sûre, nous avons discuté avec Souley et le deal était qu’il arrivait pour être numéro 1 », a confié Sébastien Larcier. L’international ivoirien (3 sélections) avait rejoint le SCO en prêt en janvier pour compenser l’absence d’Aït Nouri alors blessé. L’ancien rennais a disputé 5 matches de Ligue 1 en tant que titulaire avant l’arrêt du championnat. Durant ses quelques apparitions, le Parisien a délivré une passe décisive. Transféré définitivement cet été, Souleyman Doumbia est sous contrat avec Angers jusqu’en 2023.