Stade de Reims Mercato : Bientôt la fin pour Alaixys Romao

Deux ans après son arrivée, Alaixys Romao va quitter le Stade de Reims cet été. David Guion, le coach du club champenois, a confirmé le départ de son capitaine mercredi.

David Guion annonce le départ d’ Alaixys Romao

A un an de l’échéance de son contrat, Alaixys Romao va quitter le Stade de Reims. Annonce faite mercredi par David Guion, l’entraîneur rémois. Selon le coach de Reims cité par L’Equipe, le milieu de terrain de 36 ans souhaite se lancer dans « un autre projet ». Comme pour dire que l’international togolais (57 sélections) va résilier son contrat avec le club dont il est capitaine. Il arbore le brassard depuis son arrivée à Reims en 2018 en provenance de l’Olympiakos Le Pirée. Le milieu de terrain était l’une des pièces maîtresses de l’effectif champenois. La saison dernière, il a joué 25 matches toutes compétitions confondues, dont 21 comme titulaire.

Une succession de Romao déjà assurée en interne ?

Son capitaine sur le départ, David Guion ne manque toutefois pas de cartouches pour compenser cette perte. Le coach du Stade de Reims a en effet de la réserve pour assurer la succession d’ Alaixys Romao. Arrivé l’été dernier, Marshall Munetsi est l’un des grands espoirs du club champenois. Le milieu zimbabwéen (21 sélections/1 but) a disputé 17 matches et délivré 2 passes décisives sur l’exercice écoulé. Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024. Comme lui, Moreto Cassama est un joker de David Guion. Le Bissau-guinéen a disputé sept matches et offert une passe décisive la saison dernière. Au milieu, les Stadistes ont également recruté le Kosovar Valon Berisha cet été. Comme pour dire que la relève semble assurée du côté d’Auguste-Delaune.