RC Lens : Les nouvelles recrues affichent leurs ambitions

Présentées cet après-midi, les nouvelles recrues du RC Lens ont affiché leurs ambitions en conférence de presse. Entre excitation et impatience, les joueurs ont hâte de revêtir la tunique Sang et Or.

Gaël Kakuta de retour au RC Lens au bon moment ?

Après avoir effectué ses classes au RCL, Gaël Kakuta a poursuivi sa carrière loin du Nord. L'ancien amiénois estime avoir choisi le bon moment pour revenir aux sources. "Je ne voulais pas revenir pour revenir. Je voulais revenir au bon moment. C'est un moment clé, un moment spécial de ma carrière. Je peux apporter de belles choses, notamment mon expérience", a concédé Kakuta, qui se souvient être "parti avec de bons souvenirs de Lens". Il estime d'ailleurs "ne pas avoir laissé un mauvais souvenir", puisque le club a orchestré son retour plus de dix ans plus tard au stade Félix Bollaert.

Tous convaincus par le projet du RCL

L'intégralité des nouveaux joueurs lensois a semblé emballée par le projet du club. "J'adore les défis ! Le projet du RC Lens m'a fortement intéressé. C'est un club historique", a confié Facundo Medina. Pour Jonathan Clauss, tout juste sacré champion de D2 allemande, "revenir en France était important et, sportivement, le championnat français est intéressant". Même constat pour Loïc Badé, qui a "adhéré à 100 % au projet lensois". Ignatius Ganago arrive également avec beaucoup de certitudes. "Je faisais confiance aux dirigeants du Racing parce que je savais qu'ils voulaient que je vienne", a déclaré l'ancien joueur de l'OGC Nice.