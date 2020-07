Amiens SC : Guirassy, Joannin dévoile les plus grosses offres

Bernard Joannin s’est confié à But ! ce mercredi. L’occasion pour le président d’ Amiens SC d’évoquer le dossier Serhou Guirassy, convoité tant en Ligue 1 qu’en Premier League cet été.

Le LOSC et le Stade Rennais FC aux trousses de Serhou Guirassy

Auteur d’une bonne saison à titre personnel avec Amiens SC, Serhou Guirassy suscite l’intérêt du LOSC et du Stade Rennais FC. Bernard Joannin a confirmé publiquement l’intérêt de ces deux formations de Ligue 1 pour l’attaquant amiénois de 24 ans. Si les Lillois souhaitent le retour de leur ancien joueur, les Rennais semblent les plus chauds pour le recruter. Evoquant l’intérêt breton, le président amiénois a parlé de « discussions courtoises où chacun défend » des « positions » qui « ne sont pas figées, elles évoluent ». Bernard Joannin a également assuré avoir reçu des offres de 12 à 20 millions d’euros pour Serhou Guirassy, qui a aussi des touches en Premier League.

Crystal Palace et West Ham en lice pour l’Amiénois

Selon Bernard Joannin, incapable de « dire actuellement » où il évoluera la saison prochaine, « il faudra poser la question à Serhou sur ce qu’il souhaite faire » pour la suite de sa carrière. En revanche, le dirigeant d’Amiens SC sait qu’ « on peut aussi ajouter Crystal Palace et West Ham » sur la liste des prétendants du buteur amiénois et que, pour l’instant, « les offres les plus intéressantes sont celles venant d’Angleterre ». Mais le président amiénois ne souhaite pas se « mettre en travers de la carrière de Serhou » et pense qu’il appartient « aux conseillers de Serhou de voir quelle est la meilleure option ».