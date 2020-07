ASSE : Ruffier interdit, Debuchy se prend la tête avec Puel

Alors que l’ ASSE a commis un huissier pour signifier à Stéphane Ruffier sa mise à pied à titre conservatoire, Mathieu Debuchy aurait eu une prise de bec avec Claude Puel, ce mercredi.

ASSE : Un huissier attendait Ruffier au centre d'entraînement

L’ASSE a étrillé Charleroi (4-0) en amical, ce mercredi. En marge de cette large victoire, la mise à pied de Stéphane Ruffier et son interdiction d’accès au centre sportif d’entraînement Robert-Herbin pour assister à la rencontre amicale contre le club belge, ont marqué l’actualité du club ligérien. En effet, l’AS Saint-Étienne a signifié au gardien de but de 33 ans sa suspension provisoire, par le canal d’un huissier de justice, selon RMC Sport. L'huissier attendait le portier des Verts à L'Etrat avant son arrivée, d'après la source.

Chauds échanges entre Debuchy et Claude Puel

Selon les informations de Bilel Ghazi, Mathieu Debuchy et Claude Puel ont eu une chaude altercation verbale, en pleine séance vidéo, ce mercredi matin. Le journaliste de L’Équipe révèle que l’entraîneur de l’ASSE a projeté une vidéo dans laquelle les erreurs du défenseur latéral droit ont été pointées. Claude Puel indiquait ainsi à ses joueurs de ne pas commettre de telles fautes. Mais le défenseur de 35 ans n’a pas aimé l’illustration de son entraineur et il l’a fait savoir directement à ce dernier. Les deux protagonistes ont ensuite eu des échanges enflammés au cours desquels, le manager général des Verts a déclaré qu’il était prêt à « dégonfler certains melons ». Comme quoi, ça bouillonne fort à l'ASSE !