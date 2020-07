OL : Les Bad Gones offrent leurs places au personnel soignant

Les Bad Gones ont décidé de faire don de leurs places auxquelles ils ont eu droit pour le tournoi amical organisé par l'OL. Destination : le personnel soignant.

OL : Les Bad Gones préfèrent reverser leur quota de places

Invités par le club à assister au Trophée Veolia (voir ci-dessous), les Bad Gones ne peuvent pas rassembler l'intégralité du groupe au stade. En effet, pour l'instant, seules 5 000 personnes sont admises dans les enceintes sportives. De fait, le Kop Virage Nord a tranché : impossible de choisir, personne ne regagnera donc le Virage Nord près de six mois après la dernière rencontre à laquelle ils ont assisté. "Il nous semblait logique que, ce quota de places puisse bénéficier à ceux qui, depuis la fin de l'hiver, ont traversé des moments pénibles, fatigants et qui continuent encore aujourd'hui de se battre contre le virus, les maladies et l'irrespect de bon nombre de Français qui vivent comme si de rien n'était", a précisé le principal groupe de supporters lyonnais via un communiqué.

Les "autres" abonnés assisteront à 2 matchs du Trophée Veolia

Le Trophée Veolia, tournoi amical qu'accueillera le Groupama Stadium, se tiendra en deux journées. Demain, les 5 000 places seront intégralement adressées au personnel soignant. Les spectateurs assisteront d'abord à la confrontation OGC Nice - Celtic Glasgow (18 h 45), puis, dans la foulée, au match entre l'OL et les Rangers (20 h 45). Deux jours plus tard, ce sont les abonnés de la saison 2019/2020 qui seront invités. Si les Bad Gones ont donc d'ores et déjà renoncé à leurs places, les autres détenteurs d'abonnements ont pu souscrire à un tirage au sort pour élire les heureux élus qui assisteront aux rencontres entre l'OGC Nice et les Rangers (18 h 45) et entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow (20 h 45).