RC Lens : La recrue Gaël Kakuta hyper motivée pour reprendre

Gaël Kakuta et autres recrues estivales du RC Lens ont été présentés officiellement à la presse, ce mercredi. Le milieu offensif du Racing Club n’a pas caché son impatience de porter les couleurs Sang et Or en Ligue 1.

RC Lens : Kakuta impatient de porter les couleurs Sang et Or

Gaël Kakuta a été recruté par le RC Lens à Amiens SC, la semaine dernière. Il est revenu au sein de son club formateur, treize ans après son départ. Lors de sa présentation en conférence de presse, la recrue a fait savoir qu’elle a « gardé de bons souvenirs » du Racing Club. Revenu ''là où tout a commencé'', le joueur de 29 ans évoque « un challenge excitant » sous ses nouvelles couleurs. « Je suis prêt et très content d'être de retour. Je suis impatient de commencer », a-t-il déclaré. Gaël Kakuta a également fait un clin d’oeil aux fans du club promu en Ligue 1. « Les supporters lensois sont réputés pour l'ambiance qu'ils mettent à Bollaert-Delelis », a-t-il rappelé, tout en soulignant que « ça motive n'importe quel joueur ». Pour finir, le transfuge d’Amiens SC a promis « de montrer de belles choses et d’apporter son expérience à un très bon groupe. »

Wuilker Farinez absent lors de la présentation des recrues

Gaël Kakuta était aux côtés de quatre autres recrues lensoises : Jonathan Clauss, Loïc Bade, Facundo Medina et Ignatius Ganago. Testé positif au COVID-19, Wuilker Farinez était absent lors de la présentation. Le gardien de but de 22 ans recruté au Millonarios FC (en Colombie) a été placé en quatorzaine, comme indiqué par le RCL dans un communiqué officiel, ce mercredi.