Premier League : Liverpool chute à Arsenal, Lacazette décisif

Arsenal doit faire un sans faute pour espérer une qualification en coupe d'Europe. Le parcours a bien débuté avec une victoire face au champion, Liverpool.

Alexandre Lacazette renverse le match pour Arsenal

Tout était mal parti pour les Gunners. Après la défaite dans le North London Derby face à Tottenham qui réduisait encore leurs chances de qualifications en Ligue Europa, ils encaissaient l'ouverture du score, l'oeuvre de Sadio Mané, son 17e but de la saison. Mais peu après la demi-heure de jeu, Alexandre Lacazette profitait d'une grossière erreur de relance de Virgil van Dijk pour s'emparer du ballon, effacer Alisson et marquer du droit. En fin de première période, l'ancien lyonnais délivrait la passe qui permettait à Reiss Nelson de porter le score à 2-1, un résultat qui ne changera pas notamment grâce à un très bon Emiliano Martinez dans les buts.

Tottenham enchaîne, les Wolves ralentis

Rattrapé par Burnely au bout du temps additionnel (90+6'), Wolverhampton, 6e et qualifié en Ligue Europa, ne compte plus qu'un point d'avance sur Tottenham. Grâce à Heung-Min Son et un doublé de Harry Kane, qui, soit dit en passant, a inscrit ses 200e et 201e buts en clubs, les Spurs se sont imposés 3-1 au St. James' Park de Newcastle. Sheffield, qui se déplace demain à Leicester, aura l'opportunité de s'emparer de cette sixième place. Avec ce succès, Arsenal réduit l'écart avec les Wolves et revient à trois points de cette 6e place.