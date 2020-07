Serie A : Nouvelle contre-performance de la Juventus Turin

Vaincue à Milan (2-4), accrochée et bousculée par l'Atalanta Bergame (2-2), la Juventus ne s'est pas redressée, concédant un nouveau match nul à Sassuolo (3-3).

Troisième match sans victoire pour la Juventus

Vivement égratignée lors de ses deux dernières sorties contre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame, la Juventus poursuit sa mauvaise passe. Comme contre les Rossoneri, la Vieille Dame menait 2-0 avant que son adversaire ne change complètement le cours du match. En début de match, Danilo (5') et Gonzalo Higuain (12') ont permis aux Bianconeri de prendre leurs distances, mais Sassuolo est revenu à hauteur. Djuricic peu avant la demi-heure de jeu, puis Berardi et Caputo juste après le retour des vestiaires, ont permis aux Neroverdi de mener finalement 3 buts à 2. Mais l'autre latéral turinois, Alex Sandro, a évité la défaite à son équipe.

L'Atalanta revient à 7 points de la Juventus

Au terme d'un match plaisant et très animé (43 tirs), chaque équipe empoche un point, ce qui permet à celle de Maurizio Sarri de prendre 7 longueurs d'avance sur l'Atalanta Bergame. En cas de victoire demain à la SPAL, l'Inter Milan reviendrait à 6 unités du leader, preuve qu'à cinq journées du terme de la Serie A, le titre n'est pas totalement acquis pour la Juve, qui doit encore recevoir la Lazio Rome et l'AS Roma... À noter que pour la première fois depuis le retour de la Serie A, Cristiano Ronaldo est resté muet. Il avait inscrit 7 buts lors de ses 6 précédentes rencontres.