PSG : Encore un bouleversement dans le dossier Thiago Silva !

Alors qu'il devait partir libre en fin de saison, le capitaine du PSG Thiago Silva pourrait finalement accepter une offre de prolongation des dirigeants parisiens.

PSG : Thiago Silva finalement prolongé un an ?

La situation pourrait finalement s'inverser. Alors que le PSG n'avait initialement pas conservé Thiago Silva, le club de la capitale lui aurait proposé une offre de prolongation d'un an qu'il aurait refusée, préférant signer un contrat de deux saisons en vue de la Coupe du monde 2022. Désormais, le média brésilien Bahia Noticias fait savoir que le défenseur auriverde pourrait finalement revenir sur sa décision et accepter la proposition d'une prolongation d'une durée d'un an, ce qui lui permettrait de faire durer son idylle française.

Le brésilien sera là en fin de saison

Pas conservé par le PSG lui non plus, Edinson Cavani ne participera pas à la fin de saison du Paris Saint-Germain et sera donc absent aux deux finales de coupes nationales contre l'ASSE et l'OL, et surtout pour la suite de la Ligue des Champions où le quart de finale contre l'Atalanta Bergame est une première étape. Quant au Brésilien, même si la prolongation venait à échouer, il resterait quoi qu'il en soit chez le champion de France en titre pour l'aider à finir la saison en beauté, et essayer, pourquoi pas, de décrocher la si convoitée Ligue des Champions.