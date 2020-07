PSG : Le Trophée des Champions déterminé par PSG - ASSE

La finale de la Coupe de France, qui aura lieu la semaine prochaine (24 juillet), déterminera l'adversaire du PSG pour le Trophée des Champions.

Qui de l'ASSE ou de l'OM affrontera le PSG ?

Pas encore programmé, le Trophée des Champions a pour habitude d'ouvrir la saison de football en France par une compétition en un seul match opposant le vainqueur de la Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Champion cette saison, le PSG attend maintenant de connaître son adversaire. Celui-ci dépendra du sort de la finale de la Coupe de France. Car, si les Verts venaient à l'emporter, le Trophée des Champions serait un "remake" de cette finale de Coupe de France. Alors que si les Parisiens triomphaient, le 2e de Ligue 1 serait repêché pour disputer le match, ce qui donnerait lieu à un Clasico contre l'Olympique de Marseille dès le début de saison !

Trophée conservé pour la 8e fois d'affilée par le PSG ?

Si la tenue du Trophée des Champions semble être remise en cause par le fait qu'il ne soit pas programmé, le PSG aura l'occasion de conserver ce titre pour la huitième saison de suite si le rendez-vous était maintenu. Depuis 2013, Paris a battu Bordeaux, Guingamp, Lyon (par deux fois), Monaco (deux fois), et le Stade Rennais l'année dernière. Les Parisiens sont d'ailleurs les plus titrés avec neuf trophées de ce genre, devant l'Olympique Lyonnais qui en compte sept. Ce sont de loin ceux qui monopolisent le plus de titres, puisque Nantes, Monaco, Bordeaux et Marseille en ont ensuite chacun remporté deux.