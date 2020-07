Portugal : Le FC Porto officiellement sacré champion

En battant le Sporting Portugal, le FC Porto a officialisé son titre de champion et redevient roi du Portugal, un an après avoir perdu sa couronne.

Benfica s'est écroulé, le FC Porto en a profité

Longtemps leader de Liga NOS, le Benfica Lisbonne a perdu du leste avant l'arrêt des compétitions, et s'est totalement effondré après la reprise du championnat. Avant la victoire contre le Vitoria Guimarães, Benfica avait enchaîné une série noire, n'enregistrant que trois succès au cours d'une période de douze matchs. Concédant seulement deux matchs nuls et une défaite sur la même période, le FC Porto en a profité pour faire son retard et même mieux, prendre une avance qui lui a permis d'acter son titre à deux journées du terme du championnat. Grâce à Danilo Pereira et Moussa Marega, les Dragons ont remporté le choc contre le Sporting et ont pris huit points d'avance sur le SLB.

Un championnat monopolisé par trois clubs

Un peu à l'image de la Scottish Premier League, le championnat est dominé par quelques clubs seulement depuis ses débuts. Au Portugal, les trois géants que sont le SL Benfica, le FC Porto et le Sporting CP ont remporté... plus de 97,5 % des titres mis en jeu, soit 84 des 86 championnats depuis 1935 ! Seuls Belenenses (1946) et Boavista (2001) font figure d'exception dans ce truel continu entre les mastodontes portugais. Ce titre en faveur du FCP représente le 29e de son histoire, les Portuans reviennent ainsi à huit longueurs de Benfica.