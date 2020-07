Montpellier HSC : Futur stade, Cambacérès détrôné par Pérols

Le Montpellier HSC veut construire un nouveau stade ultra moderne. Alors que Laurent Nicollin imagine cette enceinte sportive à Cambacérès, elle pourrait finalement être construite à Pérols.

Montpellier HSC, Pérols, emplacement idéal pour le nouveau stade ?

Le Montpellier HSC vise un statut de grande équipe aux normes européennes et se donne les moyens. Une ambition qui passe, entre autres, par un stade ultra moderne. L'actuel stade ne semble pas remplir totalement ce critère. Les dirigeants montpelliérains envisagent de construire un nouveau stade. Alors que Laurent Nicollin privilégie le site de Cambacérès, il pourrait y avoir un changement. En effet, Michael Delafosse a été élu président de la Métropole, hier mercredi. Ce qui devrait déjà faire plaisir à Laurent Nicollin, car Michael Delafosse est un partisan de la construction du nouveau terrain. Dans Le Midi Libre, il a confié avoir été « certainement le candidat qui a affiché le plus de clarté sur ce sujet » et il a assuré que ses colistiers étaient « favorables à un stade financé à 100% par le privé, avec un coût de réalisation des infrastructures nul pour la collectivité ». En revanche, à la différence de Laurent Nicollin, Michael Delafosse ne souhaite pas que le nouveau stade du Montpellier HSC soit construit à Cambacérès. Selon le président de la Métropole, « le site de Cambacérès nécessitait 100M€ d’investissement ». Un coût excessif. Il voudrait que le nouveau stade soit construit à Pérols. « Là, à Pérols, nous avons déjà deux arrêts de Tramway. Le Maire de Pérols s’est montré intéressé, mes alliés d’EELV ne m’ont pas demandé de me déjuger sur le sujet… », a-t-il argumenté.

Laurent Nicollin convaincu ?

Comment réagira Laurent Nicollin qui a toujours milité pour la construction du nouveau stade du Montpellier HSC à Cambacérès ? Michael Delafosse a répondu être « sûr que le président Nicollin ne peut que se réjouir d’avoir un président de Métropole qui défend ce projet ». L’élu a même ajouté que le dirigeant héraultais ne devrait plus s’inquiéter pour « la temporalité » du projet, car la Métropole « va y travailler ». Suffisant pour « rassurer » les Pailladins ?