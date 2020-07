ASSE Mercato : Miguel Trauco lâche sa réponse à l’Olympiakos

Poussé vers la porte de sortie à l’ASSE, Miguel Trauco est parti pour rester dans le Forez. L’un de ses représentants a fait une annonce dans ce sens alors qu'un club s'était positionné pour le recruter.

Miguel Trauco veut rester à l'AS Saint-Étienne

L’ASSE veut se débarrasser des joueurs décevants et ceux qui ont de gros salaires. Miguel Trauco fait partie de la première catégorie. N'entrant pas dans les plans de jeu de Claude Puel, il est concerné par les départs programmés cet été. Et une porte de sortie est en train de lui être ouverte en Grèce. En effet, l’AS Saint-Étienne est en négociations avec l’Olympiakos pour transférer l'international péruvien. L’agent de ce dernier, Elio Casareto a confirmé « un contact et même des discussions entre l’Olympiakos et l’ASSE ». Sauf que Miguel Trauco ne souhaite pas quitter le Forez cet été. « Aujourd’hui, l’idée de Miguel est de rester en France », a confié le représentant du joueur dans le média Barrio Futbol.

L' ASSE préfère Gabriel Silva et Kolodziejczak à Trauco

Recruté à Flamengo en août 2019, l’arrière latéral gauche est sous contrat à l’ASSE jusqu’au 30 juin 2022. La saison dernière, il a joué 24 matchs, dont 19 en Ligue 1, et a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Le joueur de 28 ans avait profité de la longue blessure (rupture du tendon d’Achille) de Gabriel Silva pour grappiller du temps de jeu. Cependant, il n’a pas convaincu Claude Puel de l'intégrer dans ses plans pour la saison prochaine. En plus du Brésilien, l'entraîneur des Verts préfère Timothée Kolodziejczak au poste de Miguel Trauco. Pour un départ du joueur, les dirigeants stéphanois devront peut-être le proposer à un club de Ligue 1.