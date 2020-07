Le nouveau maillot domicile 20-21 du Stade Rennais FC dévoilé

Le Stade Rennais FC a dévoilé ce jeudi son maillot domicile de la saison prochaine. Les motifs en forme de mosaïques rendent hommage à Isidore Odorico, une figure marquante de la ville et le Srfc.

Stade Rennais FC : Le nouveau maillot domicile 20-21 est là

La saison 2020-2021 s’annonce mouvementée pour le Stade Rennais FC, qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Un nouveau statut du club breton qui sera marqué par son nouveau maillot domicile. Ce nouveau maillot domicile, totalement différent des précédents, présente des motifs en forme de mosaïques, comme on peut le voir sur le compte Twitter de la formation bretonne. Celui-ci garde tout même sa traditionnelle couleur Rouge et Noir barré du sponsor Samsic, en couleur blanche. Déjà de bons retour sur Twitter où le nouveau maillot du Stade Rennais séduit.

Un vibrant hommage à Isidore Odorico

Selon le site officiel du Stade Rennais FC, l'équipementier Puma « a confectionné un maillot iconique dont chacune des facettes brillera sur la scène européenne la saison prochaine » et qui a été « inspiré par une figure de la ville et du club, Isidore Odorico ». Pour rappel, Isidore Odorico avait été joueur puis président des SRFC au début du 20e siècle. Il avait également été un artiste connu pour sa grande admiration des motifs en forme de mosaïques. Selon le communiqué publié par les Rennais, dont copie a été transmis à la rédaction de Foot Sur 7, « Isidore Odorico est un symbole fort de la capitale bretonne et le maillot domicile lui rend hommage ».