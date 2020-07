LOSC Mercato : Petit coup de froid pour Victor Osimhen ?

Le transfert de Victor Osimhen vers Naples est encore loin d’être bouclé. C’est ce qu’a indiqué Cristiano Giuntoli. Le directeur sportif du club italien estime que les négociations devront reprendre après une décision du buteur du LOSC.

Le dossier Victor Osimhen relancé ?

Alors qu’il semblait parti pour être acté jeudi, le transfert de Victor Osimhen attendra encore. Telle est la quintessence de la dernière sortie de Cristiano Giuntoli. Pour le directeur sportif de Naples, tout est à recommencer suite au changement d’agent de l’attaquant nigérian. « Il a changé d’agent et nous allons donc devoir recommencer à zéro. C’est une négociation complexe et difficile », a confié le dirigeant parthénopéen au micro de DAZN. Cristiano Giuntoli révèle également que le club italien prospecte désormais ailleurs en cas d’échec dans le dossier du buteur du LOSC. « Il est très bon, mais il y a beaucoup d’équipes qui le veulent et nous travaillons également sur d’autres attaquants », a-t-il indiqué.

William D’Avila nouveau représentant d’Osimhen

Avec ces révélations, le directeur sportif de Naples jette un froid sur le transfert de Victor Osimhen vers Naples. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’attaquant nigérian est désormais représenté par William D’Avila qui défend les intérêts d’Emmanuel Dennis (Club Brugge) et Moses Simon (FC Nantes), tous deux des compatriotes du buteur du LOSC. Ce changement survient alors que tout semblait déjà bouclé pour le transfert d’Osimhen. L’international nigérian devait s’engager pour cinq ans avec Naples où il devait percevoir un salaire annuel estimé à 5 millions d’euros. Le montant de l’opération s’élèverait à 81 millions d’euros selon L’Equipe. Il n’y a plus qu’à espérer que cette décision d’Osimhen ne prive pas Gérard Lopez de cette manne.