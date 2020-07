Juventus - OL : LdC, promesse de Rudi Garcia, Sarri Inquiet

L’ OL a rendez-vous avec la Juventus le 7 août à Turin, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Rudi Garcia et Maurizio Sarri sont préoccupés par ce match décisif pour le "Final 8" à Lisbonne.

OL : Rudi Garcia, « on va tout faire pour se qualifier aussi à Turin »

L’OL affronte la Juventus à l’Allianz Stadium, dans trois semaines, avec une petite avance prise lors du match aller à Lyon (1-0). Mais la longue période sans jouer, due à l’arrêt de la Ligue 1 en mars, a forcément contribué à affaiblir l’équipe de Rudi Garcia. Les Gones ont certes disputé des matchs amicaux (US Port-Valais et OGC Nice) et affronteront les Rangers FC et le Celtic FC, ce jeudi et samedi, mais ce n’est pas suffisant pour leur préparation. « Ne pas jouer de matchs officiels est loin d'être un détail », avait souligné Laurent Blanc, tout en regrettant « l’interruption de la Ligue 1 ». Malgré tout, Rudi Garcia s’est montré confiant en conférence de presse mercredi. « On se concentre sur cette finale... On va tout faire pour se qualifier aussi à Turin », a-t-il rassuré. Le technicien a ensuite prévenu qu’il ne faut pas se tromper sur la forme de la Juventus. « On a toujours l’impression que la Juve va moins bien, mais elle a été capable de ne pas perdre et de distancer ses dauphins », a-t-il fait remarquer.

Juventus : Maurizio Sarri pas du tout rassuré par son équipe

Contrairement à Rudi Garcia, Maurizio Sarri est inquiet. Son équipe est sur une série de deux matchs nuls en Serie A, contre l’Atalanta Bergame (2-2) et Sassuolo (3-3). « Parfois, cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis elle nous laisse perplexes dans ces moments de passivité », a déclaré l’entraineur de la Juve, en conférence de presse après le 2e match nul. D’après le technicien italien, son équipe doit maintenir les qualités qu’elle a mais « ce n'est pas facile ». Il estime que les Bianconerri « se sont disloqués et ont ouvert des espaces » contre Sassuolo. Il est donc clair que Maurizio Sarri n’est pas du tout rassuré par les deux dernières prestations de ses poulains. Il a encore trois semaines devant lui, avant la réception de l’OL.