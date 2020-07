RC Lens Mercato : Franck Haise annonce encore un renfort !

Lors de la présentation des premières recrues du RC Lens, l’entraineur du club promu en Ligue 1, Franck Haise, a laissé entendre qu’il espère encore un joueur au moins, en renfort.

RC Lens : Franck Haise attend un milieu de terrain

Le RC Lens a été renforcé par sept joueurs en vue de la Ligue 1 prochaine. Corentin Jean a été la première recrue estivale du Racing Club. L’option d’achat qui accompagnait son contrat a été levée et il a signé un contrat de trois saisons. Les dirigeants artésiens ont ensuite recruté : Jonathan Clauss (latéral droit, 27 ans), Wuilker Farinez (gardien de but, 22 ans), Loïc Bade (défenseur central, 20 ans), Facundo Medina (arrière gauche, 21 ans), Gaël Kakuta (milieu offensif, 29 ans) et Ignatius Ganago (attaquant, 21 ans). Mais ce n’est pas tout, selon Franck Haise. « On est encore à la recherche d'un élément au milieu du terrain pour consolider l'édifice, car la saison sera longue », a-t-il annoncé, en conférence de presse.

Haise trouve l'équipe du Racing Club « assez équilibrée »

L’entraineur du RC Lens a apprécié les joueurs qui ont renforcé son équipe. Il a indiqué que « parmi les recrues, il y a des joueurs qui connaissent le haut niveau, et aussi des internationaux… ». Pour Franck Haise, il est important d’avoir « de la jeunesse, de l'enthousiasme, de la maturité dans une équipe. Et il estime que « son groupe est assez équilibré » avec les recrues. « Quand je vois Facundo Medina, il est jeune sur le papier, mais il a de l'expérience et est mature », a noté le coach du Racing Club de Lens. Concernant Gaël Kakuta, le patron du staff technique a décidé de lui donner les clés du jeu. L’ancien joueur de Chelsea et du FC Séville « aidera notamment à gérer le rythme d'un match et à être décisif au bon moment » selon les explications de Franck Haise.