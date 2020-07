ASSE : Polémique Ruffier, Claude Puel fait une mise au point

Claude Puel, le coach de l’ ASSE, est revenu sur la situation de Stéphane Ruffier, en conférence de presse, ce jeudi. Selon lui, la tournure que la mise à l’écart du gardien de but prend est « un épiphénomène ».

ASSE : Puel, « un choix sportif qui dévie, car Ruffier ne l’accepte pas »

Claude Puel nie une tension avec Mathieu Debuchy

Entraineur principal de l’ASSE et également manager général du club, Claude Puel est resté droit dans ses bottes en évoquant la situation de Stéphane Ruffier, face aux médias. Écarté depuis février 2020 au profit de Jessy Moulin , le portier de 33 ans a été mis à pied à titre conservatoire et interdit d’accès au centre sportif Robert-Herbin, mercredi, lors du match amical contre Charleroi (4-0). Selon les explications du technicien, « à la base » de la polémique Stéphane Ruffier, « c’est un choix sportif qui dévie, car le joueur n’accepte pas ». D’après le coach de l'ASSE, le gardien de but natif de Bayonne « en fait une affaire personnelle ». « C’est un épiphénomène. C’est un petit peu dingue », a glissé Claude Puel, avant de faire la mise au point suivante : « Je me dois d’être le garant et protéger le groupe. (...). La priorité et le plus important, c'est toujours le groupe. Il n’y a pas d’individualités hors du groupe ».

L’entraineur de l’ASSE a également évoqué le prétendu échange tendu avec Mathieu Debuchy, mercredi à l’entrainement. Il a démenti l’information de Bilel Ghazi de L’Équipe. Il a mis cette info sur le compte « de fake news ». Toutefois, Claude Puel a reconnu qu’il a « eu une discussion » avec le défenseur latéral droit, mais « ça arrive tout le temps ». Notons que Mathieu Debuchy a pris part au match amical contre Charleroi et était même le capitaine des Verts.