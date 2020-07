LOSC Mercato : Osimhen, Marc Ingla confirme pour Naples

Un an après son arrivée à Lille, Victor Osimhen va évoluer à Naples la saison prochaine. Marc Ingla en a donné la confirmation lors de la présentation officielle d’une recrue du LOSC.

Marc Ingla assure que Victor Osimhen va rejoindre Naples

Mercredi, Cristiano Giuntoli a jeté un froid sur le transfert de Victor Osimhen à Naples. Le directeur sportif du club italien laissait entendre que le changement d’agent effectué par le joueur pourrait retarder son transfert. Du côté du LOSC, on ne se fait pas de doute sur le départ de l’avant-centre de 21 ans. Ce jeudi, Marc Ingla a une nouvelle fois confirmé que Lille allait perdre son meilleur buteur sur le dernier exercice (18 buts en 38 matches). « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C’est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », a indiqué le directeur général du LOSC cité par L’Equipe. Il s’exprimait lors de la présentation d’Isaac Lihadji arrivé de l’OM cet été.

Le successeur d’Osimhen trouvé pour 25 M€ ?

Pour Marc Ingla, le transfert de Victor Osimhen représente « une opportunité exceptionnelle » pour les deux parties. En Italie, le joueur va percevoir un meilleur salaire (estimé à 5 millions d’euros annuels). Le LOSC de son côté devrait empocher 81 millions d’euros avec cette vente. Une enveloppe qui devrait servir à recruter le remplaçant de l’attaquant nigérian. Luis Campos pourrait encore piocher en Belgique pour s’offrir les services d’un nouveau buteur. Le quotidien sportif révèle que Lille a proposé 25 millions d’euros à La Gantoise pour s’attacher les services de Jonathan David. En cas d’accord entre les deux clubs, le Canadien devrait parapher un contrat de 5 ans avec les Dogues.