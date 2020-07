PSG Mercato : Edinson Cavani n’a pas tourné la page Paris SG

Edinson Cavani est parti du PSG libre, cet été. Il a passé 7 saisons sous le maillot du club de la capitale et en est devenu le meilleur buteur de toute l’histoire. Des souvenirs inoubliables pour l’attaquant.

Edinson Cavani se rappelle sa signature au PSG

Edinson Cavani a quitté le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin 2020. Le club lui avait proposé une prolongation de deux mois afin de finir la saison 2019-2020 et jouer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, mais aussi le "Final 8" de la Ligue des Champions. Le buteur a refusé l’offre et est parti libre de tout engagement. Dans un message posté sur son compte Twitter, il s'est souvenu de sa signature au Paris Saint-Germain il y a 7 ans, jour pour jour, le 16 juillet 2013. En effet, Edinson Cavani avait été transféré par le SSC Naples au PSG contre un gros montant de 64,5 M€ et un salaire annuel de 10 M€. Parti, l’Uruguayen n’a pas oublié cet instant. « Il y a sept ans jour pour jour, commençait à s’écrire une belle histoire… », a-t-il balancé sur le réseau social.

Edinson Cavani a marqué l'histoire du PSG

Edinson Cavani a effectivement écrit une belle histoire au Paris SG lors de ses 7 saisons passées au club. Il a marqué 200 buts en 301 matchs disputés, toutes compétitions confondues, avec l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi. L’avant-centre de 33 ans a aussi été élu meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2016-2017 (avec 35 buts inscrits) et de l’exercice 2017-2018 (avec 28 buts). Edinson Cavani a également été élu dans l'équipe type de Ligue 1 en 2014, 2017 et 2018 , toujours avec le Paris Saint-Germain. Sur le plan collectif, il a été champion de France 6 fois. Il a remporté 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des champions avec les Rouge et Bleu.