OL Mercato : Betis, le dossier Diego Lainez refait surface

Cible de longue date de l’ OL, Diego Lainez intéresserait toujours le club rhodanien. La pépite du Betis Séville a pourtant un contrat longue durée en Andalousie.

L'OL est venu aux nouvelles pour Diego Lainez

Le coach de l’OL a annoncé des renforts au sein de son équipe, après sa campagne en Ligue des Champions. Pour l’instant l’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi et a récupéré Tino Kadewere au Havre AC où il avait été laissé en prêt après son transfert en janvier 2020. La priorité pour Rudi Garcia est un défenseur central. Toutefois, l’entrejeu des Gones pourrait également être renforcé, vu le transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin et la saison ratée de Thiago Mendes. Il faut également noter qu’Houssem Aouar est très courtisé cet été. La Juventus, le Real Madrid, Manchester City et Newcastle sont à l’affût pour le recruter. Pour parer un éventuel départ de son N°8, l’OL a déjà coché des noms, dont celui de Diego Lainez. Ce dernier est une ancienne piste du club rhodanien qui avait tenté de le recruter, avant sa signature au Betis en janvier 2019. À en croire les échos du média espagnol ABC, le dossier de l’ailier gauche a refait surface. La source révèle en effet que les Lyonnais sont venus aux nouvelles auprès des Sévillans pour Diego Lainez.

Qui est Diego Lainez ?

Diego Lainez est un jeune joueur de 20 ans formé au Club América au Mexique, dans son pays natal. Malgré son jeune âge, il est international mexicain (4 sélections). Bien avant sa sélection en équipe première, il a joué avec les U17, les U20 et les U21. En club, il a fait ses débuts professionnels au Club América entre 2017 et 2019, avant de rejoindre les Beticos. Cette saison (2019-2020), la cible de l’OL a pris part à 14 matchs de Liga et a été titulaire 2 fois seulement. Diego Lainez est sous contrat avec le Betis jusqu’en juin 2024. Sa valeur actuelle est estimée à 9 M€ sur le marché des transferts alors qu'il avait été recruté à 14 M€ par le club espagnol.