PSG Mercato : Grosse révélation sur le futur de Di Maria

Les doutes entourant l’avenir d’Angel Di Maria au PSG devraient être levés. Selon certaines indiscrétions, l’attaquant argentin devrait prochainement signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain.

Prolongation de contrat annoncée pour Angel Di Maria

Alors que l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé suscite quelques doutes, celui d’Angel Di Maria n’est pas moins menacé. Recruté en 2015, l’attaquant argentin entre dans la dernière année de son contrat au PSG. Mais l’ancien madrilène ne devrait pas partir libre dans un an comme Thomas Meunier et Edinson Cavani partis cet été. Citant des sources internes, Parisfan révèle que la direction du PSG compte offrir une prolongation de contrat à El Fideo. Pour le média pro-parisien, l’ailier de 32 ans va rempiler pour deux ans, soit jusqu’en 2023, plus une année en option. Avec son nouveau contrat, le natif de Rosario devrait continuer à émarger à 13 millions d’euros annuels. La même source assure qu’une annonce officielle devrait être faite en automne.

Une prolongation justifiée pour Di Maria ?

Depuis son arrivée à Paris, Angel Di Maria est l’un des joueurs les plus réguliers du club de la capitale. Il réalise encore une saison de haut vol avec les Rouge et bleu. L’international argentin (102 sélections/20 buts) en est à 11 buts et 21 offrandes en 37 matches sur la campagne actuelle. Cette prolongation ne ferait que récompenser ses performances sous le maillot du Paris Saint-Germain. En attendant l’annonce pour l’Argentin, le PSG a récemment confirmé la prolongation de Presnel Kimpembe. Le défenseur central a rempilé pour un an avec son club formateur. Il est désormais lié à Paris jusqu’en 2024.