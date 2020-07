ASSE Mercato : Le message de Denis Bouanga au Stade Rennais

Auteur d’une solide saison à titre personnel avec l’ ASSE, Denis Bouanga est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Stade Rennais FC. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne s’est penché sur la suite qu’il envisageait de donner à sa carrière la saison prochaine.

Denis Bouanga heureux à l’ ASSE

En sa qualité de meilleur buteur (10 buts) et de meilleur passeur (3 passes décisives) de l’ ASSE en 26 matches de Ligue 1 la saison dernière, Denis Bouanga ne pourra pas passer un mercato estival paisible. Plusieurs sources l’annoncent déjà dans le viseur de certains clubs, dont le Stade Rennais FC. « Je vois qu’on m’envoie à droite, à gauche, notamment à Rennes », a déclaré l’international gabonais ce jeudi devant les journalistes. Le Stade Rennais FC est un club avec lequel il pourrait jouer au moins les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais Denis Bouanga rappelle qu’il est « sous contrat » et assure se sentir « bien à Saint-Etienne ».

L’ex-Nîmois à l’étranger la saison prochaine ?

Denis Bouanga est également annoncé sur les tablettes d’ Everton, en Premier League, et du Betis Séville, en Liga. Un challenge étranger qui pourrait l’intéresser ? « Je laisse tout ça à mes conseillers, j’ai toujours dit que moi, je me consacrais sur ma préparation », a répondu le joueur de 25 ans avant de répéter qu’il était « bien à l’ASSE » et d’annoncer qu’il avait « envie d’être encore décisif pour » son équipe. Enfin, le Stéphanois « envisage de gravir les échelons et, pour ça, » il devra marquer « encore plus de buts que la saison dernière ». Des paroles qui feront certainement plaisir aux supporters ligériens.