ASSE : Claude Puel résolument tourné vers l'avenir

Claude Puel, coach de l’ ASSE, a fait le point sur la prestation de son équipe après les trois premiers matchs amicaux remportés. Satisfait de la prestation des jeunes joueurs, le coach de l’AS Saint-Étienne a réaffirmé son projet de rajeunissement.

Puel, « le groupe de jeunes incarne l'avenir de l'AS Saint-Étienne »

Après la victoire de l’ASSE sur Charleroi (4-0), Claude Puel a félicité deux jeunes joueurs de son équipe. C’était la troisième victoire en matchs amicaux de préparation. « Charles Abi prend sa chance, comme la plupart de ses partenaires. Il apporte son dynamisme à l'équipe », a apprécié l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, en conférence de presse. « Maxence Rivera commence à jouer avec plus de relâchement. Avant, il voulait tout faire à fond, car il était formaté pour un football de jeunes. Mais il est à l'écoute, ce qui lui permet d'acquérir les bons gestes », a noté le technicien ensuite. L’attaquant de 20 ans avait été auteur de deux doublés, contre le GFA Rumilly (4-1) et l’OGC Nice (4-1). Le milieu de terrain de 18 ans avait lui marqué un but face au club de National 3, lors du premier match amical de l’ASSE. L’arrière droit Yvann Maçon (21 ans) et Wesley Fofana (19 ans) ont aussi été buteurs, respectivement contre les Aiglons et Charleroi. Fort de ces satisfactions, Claude Puel n’a pas du tout l’intention de revenir en arrière sur sa politique de rajeunissement. Selon lui, ces joueurs talentueux et décisifs font « partie d'un groupe de jeunes qui incarnent l'avenir de l'AS Saint-Étienne ».

Claude Puel, « garant du bon état d'esprit » au sein de l'ASSE

Ayant pris la décision d’écarter Stéphane Ruffier, de se séparer des joueurs aux gros salaires et des indésirables, le manager général de l'ASSE est résolument tourné vers l’avenir. Et il se dit prêt à faire respecter les règles pour que sa révolution marche. « Chaque joueur doit respecter le collectif. Les écarts doivent être sanctionnés dans l'intérêt du groupe. Personne n'est au-dessus du club. On ne peut pas fermer les yeux devant certains comportements », a-t-il prévenu. Claude Puel a rappelé ensuite qu’il « protège le groupe », car il est « garant de son bon état d'esprit ». Dans ses premières impressions sur l’état d’esprit , le coach des Stéphanois assure qu’il règne « une bonne ambiance » dans son groupe et aussi la « bonne cohésion entre jeunes et anciens ».