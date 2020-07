Stade de Reims Mercato : Le Milan AC pioche chez les Rémois

L’histoire entre le Stade de Reims et Giorgia Spinelli a pris fin ce jeudi. L’Italienne a officialisé son retour en Italie, du côté du Milan AC cette fois, après 3 saisons chez les Stadistes.

Stade de Reims : Giorgia Spinelli rejoint le Milan AC

Après 3 saisons de bons et loyaux services couronnés par un titre de championne de France de D2F, Giorgia Spinelli a quitté le Stade de Reims et s’est engagée avec le Milan AC. Le transfert de la désormais ancienne capitaine rémoise a été officialisé par les deux formations. La défenseure de 26 ans retourne donc dans son pays, où elle avait déjà joué à l’Inter Milan.

L’Italienne marquée par le club champenois

Sur le site officiel du Stade de Reims, Giorgia Spinelli a révélé les raisons de son arrivée en Champagne trois ans auparavant, évoqué les faits marquants de son passage et indiqué l’expérience acquise chez les Stadistes. Ainsi l’Italienne avait signé au Stade de Reims car elle avait « envie de découvrir l'étranger, de voir comment le football féminin se développait dans d'autres pays que l'Italie ». Pour les souvenirs inoubliables, la joueuse a cité son « surnom d'abord, "Bûche" », qui lui a été donné par Tess, « la montée en D1 forcément… » et « les amitiés créées et le fait d'avoir eu le brassard, d'avoir appris à en "être digne" car c'est une responsabilité ». Enfin, concernant l’expérience acquise, la néo-Milanaise a « appris à être régulière en enchainant les matchs, à gérer l'intensité du haut niveau, à développer la concentration et le mental qu'il faut avoir ». Les Rémoises ont souhaité bonne chance à leur ancienne capitaine pour la suite de sa carrière.