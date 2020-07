FC Lorient Mercato : Un défenseur prêté en Ligue 2 (Off.)

Le FC Lorient a officialisé le départ de Quentin Lecoeuche jeudi. Le latéral gauche va de nouveau évoluer en Ligue 2 la saison prochaine du côté de l’AC Ajaccio.

Quentin Lecoeuche quitte le FC Lorient en prêt

Pour son retour en Ligue 1, le FC Lorient a déjà pas mal recruté cet été. Alors que les signatures affluent, le club du Morbihan compte également libérer quelques joueurs pour qu’ils aillent gagner en temps de jeu ailleurs. Ce sera notamment le cas de Quentin Lecoeuche. Jeudi, le champion de Ligue 2 a officialisé le départ en prêt sans option d’achat du latéral gauche. Le défenseur de 26 ans évoluera la saison prochaine avec l’AC Ajaccio. Le club corse était un sérieux candidat à la montée la saison dernière. A l’arrêt du championnat, Ajaccio pointait à la 3e place de Ligue 2. Faute de barrages cette année, les hommes d’Olivier Pantaloni n’ont pas pu prétendre à une promotion en Ligue 1.

Un bon coup pour Ajaccio ?

De retour en Ligue 2 la saison prochaine, Quentin Lecoeuche va tenter une nouvelle montée dans l’élite avec l’ACA. L’arrière gauche a plus été un joker de Christophe Pélissier la saison dernière. Il a disputé 12 matches de championnat, dont seulement deux en tant que titulaire. Son prêt lui permettra d’obtenir plus de temps de jeu. Cela avait déjà été le cas lorsqu’il avait été prêté à l’US Orléans lors de la saison 2018-2019. Durant sa pige, il avait pris part à 33 matches pour 3 buts et 2 passes décisives. A noter que Lecoeuche est le deuxième joueur prêté par le FC Lorient. Le portier Maxime Pattier a été cédé au Stade Briochin, promu en National.