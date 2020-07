PSG : Leonardo répond aux accusations de Thomas Meunier

Leonardo n’apprécie pas la dernière sortie de Thomas Meunier. Le directeur sportif du PSG tient à faire la lumière sur le départ du latéral belge au Borussia Dortmund.

Leonardo se dédouane suite au départ de Thomas Meunier

L’idylle entre Thomas Meunier et le PSG a duré quatre ans. Elle a (tristement) pris fin cet été avec le transfert du latéral belge vers le Borussia Dortmund. Le défenseur est d’ailleurs revenu sur son départ en rejetant la faute sur le board parisien, notamment Leonardo. Chose que ne semble pas avoir apprécié le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Le dirigeant brésilien fustige les allégations à son encontre, surtout en ce qui concerne la prolongation du contrat du Belge de deux mois, pour qu’il termine la saison avec le club de la capitale. « On a essayé de le prolonger, il n’a pas voulu, c’est son droit », a indiqué Leonardo au Parisien. Il révèle que le latéral de 28 ans s’était déjà engagé avec le BVB et exigeait le même salaire qu’à Dortmund pour cette courte période.

Une prolongation « impossible »

« Il a demandé le même salaire qu’au Borussia. J’ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c’était impossible. Il n’y avait aucune raison d’agir différemment avec lui », a poursuivi le dirigeant parisien. Pour Leonardo, le PSG a toujours respecté Thomas Meunier contrairement aux dires du Diable rouge (40 sélections/7 buts). « Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf évidemment quand il était blessé ou suspendu », a-t-il souligné.