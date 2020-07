Angers SCO Mercato : Enzo Ebosse recruté au Mans FC (off)

Angers SCO a annoncé officiellement le transfert d'Enzo Ebosse. La recrue de l'entraineur Stéphane Moulin s’est engagée pour trois saisons, comme pressenti.

Angers SCO : Enzo Ebosse signe un contrat de trois ans

Un autre joueur est arrivé en renfort au Angers SCO ce jeudi. Dans un communiqué officiel, le Sporting Club de l’Ouest a officialisé la signature d’Enzo Ebosse. Il a paraphé un contrat de trois ans qui va jusqu’au 30 juin 2023. « Après avoir misé sur la jeunesse pour se renforcer offensivement, c'est désormais l'aile gauche de sa défense que le SCO entend consolider », a communiqué le club de Saïd Chabane. Arrière gauche, le néo-Angevin est en provenance du Mans FC. Il avait disputé 16 matchs de Ligue 2 avec le club de Sartre relégué en National la saison dernière. Le natif d’Amiens avait délivré deux passes décisives, contre l’AS Nancy et l’EA Guingamp.

Le parcours d'Enzo Ebosse avant son transfert au SCO

Enzo Ebosse a été formé à Amiens SC. Il a passé 10 ans au sein de l’académie du club picard entre 2005 et 2015. Le Camerounais est également passé dans le centre de formation du RC Lens (2015-2019). Il a même joué son premier match professionnel avec les Sang et Or en Coupe de la Ligue, en août 2016. Il a ensuite rejoint Le Mans FC alors promu en Ligue 2, l’été 2019. Le défenseur de 21 ans a été international Tricolore, dès 2014. Il a totalisé sept sélections avec l'équipe de France U16.