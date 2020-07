Stade Rennais : Satisfait, Julien Stéphan revient sur ses choix

Pour sa première sortie amicale de la saison, le Stade Rennais s'est facilement imposé contre Châteauroux. Un spectacle que Julien Stéphan a apprécié.

3-0 face à Châteauroux, Julien Stéphan exprime sa satisfaction

Le Stade Rennais a battu 3-0 Châteauroux cet après-midi pour son premier match de préparation. Pour Ouest France, Julien Stéphan a livré son analyse du match. "J’ai trouvé ce match intéressant à la fois collectivement et dans l’intensité. On a été agressif à la perte du ballon, notamment en première mi-temps. On a réussi athlétiquement à maintenir cette intensité pendant au moins 35 minutes. Il y a eu des beaux mouvements, des occasions de but. Pour une photographie du moment, c’est intéressant. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir être performant sur une durée de match", a déclaré le fils de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. Si la quasi intégralité des joueurs a joué une mi-temps complète, Clément Grenier et M'Baye Niang n'ont eu droit qu'à un quart d'heure de temps de jeu, ce que l'entraîneur a expliqué par une gestion des charges de travail. Sans pour autant exclure que leur avenir incertain était à l'origine de cette décision...

"Des signaux très positifs" pour Martin Terrier, de quoi ravir le coach du SRFC

Titulaire au coup d'envoi, Martin Terrier n'a pas attendu longtemps pour trouver le chemin des filets avec son nouveau club. C'est même lui qui a ouvert le score pour les Rouge et Noir. "C’est bien pour lui, il a trouvé des connexions immédiates avec ses partenaires, ça a bien combiné sur le côté. C’est encourageant. On avait déjà vu pendant le stage des signaux très positifs avec une intégration express. C’est bien et ce sera à confirmer dans les jours et les semaines qui arrivent", a apprécié Julien Stéphan.