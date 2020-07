OL : Lyon s'incline et dit déjà adieu à son tournoi

À peine entré en lice dans "son" tournoi amical, l'OL est déjà sûr de ne pas le gagner, après une défaite contre le Rangers FC de Steven Gerrard.

L'OL sans solution face à 10 Ecossais

Après avoir gagné ses deux premières rencontres amicales 12-0 contre l'US Port-Valais et 1-0 contre l'OGC Nice, l'OL n'a pas réussi la passe de trois. Malgré une entame de match lyonnaise prometteuse où Melvin Bard, Maxence Caqueret et Rayan Cherki se sont illustrés, les Rangers ont ouvert le score contre le cours du jeu. Sur un corner, Marcelo a marqué contre son camp suite à un cafouillage. Malheureux, le défenseur brésilien a dévié dans ses propres filets une frappe de l'international roumain Ianis Hagi, permettant aux Ecossais de mener 2-0 après 25 minutes de jeu. Réduits à dix après l'expulsion de Ryan Kent, les joueurs de Steven Gerrard ont parfaitement bloqué les timides incursions lyonnaises, même si les entrées en jeu des titulaires ont un peu dynamité la ligne d'attaque en fin de match. Avec cette défaite, l'OL est d'ores et déjà certain de ne pas remporter le tournoi.

L'OGC Nice monte en puissance

Les Niçois disputaient également leur troisième match amical et, pour la première fois, n'ont pas perdu. Peu avant la mi-temps, Kasper Dolberg permettait aux Aiglons de prendre les devants, sur une belle action en solitaire. Mais en deuxième mi-temps, le gardien azuréen Teddy Boulhendi a mal négocié une passe en retrait. Patryk Klymala s'est emparé du ballon et a égalisé dans une cage grande ouverte. Le Trophée Veolia se jouera donc entre Nice, le Celtic, et les Rangers, résultats à suivre samedi.