OL : Rafael énervé, Garcia déçu, réactions après Lyon-Rangers

En conférence de presse, Rafael et Rudi Garcia ont exprimé leur mécontentement suite à la mauvaise prestation livrée par l'OL hier, contre les Rangers.

Rafael lucide après la défaite de l'OL

Dominateurs stériles tout au long de la partie, les Lyonnais n'ont jamais été en mesure de tromper la vigilance de Jon McLaughlin. « Une défaite ne m'inspire jamais. Bien sûr, je suis énervé. Pendant les vingt premières minutes, on était bien, on avait des occasions. Après leur premier but, ce n'était plus pareil. Mais on n'a pas bien joué, c'est tout. Même si on a eu des occasions pour marquer des buts », a déclaré l'ancien joueur de Manchester United, surpris d'ailleurs par l'intensité de l'entraînement de veille de match.

Rudi Garcia se tourne déjà vers le prochain match

Déçu de la défaite de son équipe, l'entraîneur Rudi Garcia ne se focalise pas sur ce revers et tourne déjà la tête vers la réception du Celtic Glasgow demain, et à moyen terme, vers les échéances à forts enjeux qui attendent l'OL contre le PSG et la Juventus. « On est toujours déçu de perdre, bien évidemment. Quand on est l'Olympique Lyonnais, on ne doit pas perdre, on n'aime pas perdre. Maintenant on va se concentrer sur le prochain match. [...] L'équipe qui jouait samedi ne pouvait pas jouer ce soir, sinon on s'expose à des blessures, et l'objectif ce n'est pas d'arriver avec des blessés pour la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e de finale retour de la Ligue des Champions », a concédé l'ancien coach de l'AS Roma.