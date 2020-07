Real Madrid : Sergio Ramos encense Zinédine Zidane

De nouveau couronné champion d'Espagne, le Real Madrid est en pleine extase. Un homme se cache derrière ce succès, Zinédine Zidane, qui reçoit les éloges de son vestiaire.

"Tout ce que touche Zidane se transforme en or"

Après la victoire face à Villarreal (2-1) au stade Alfredo Di Stéfano, synonyme d'officialisation du titre de champion d'Espagne, le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a tenu à complimenter son entraîneur, clé de tout succès. "Zidane est la clé. Nous croyons en lui et en son travail. Chaque fois qu'il vient, ce qu'il touche devient de l’or. Il est unique", a déclaré l'ancien joueur du FC Séville à propos du champion du monde 1998. En début d'année, le président Florentino Pérez avait eu à peu près les mêmes mots à l'égard de son buteur, assurant que "Zinédine Zidane est une bénédiction du ciel". Aujourd'hui, Pérez revient sur le devant de la scène et demande le Ballon d'or pour Karim Benzema. "Karim devrait être le Ballon d'or. Je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison". "Il a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c'est le meilleur du monde", a-t-il déclaré à la Cadena Ser et la Cadena Cope.

Sergio Ramos au Real Madrid le plus longtemps possible

Le double champion d'Europe et champion du monde avec l'Espagne a également exprimé son souhait de rester un maximum de temps au Real Madrid. "Je voudrais terminer ma carrière ici. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Je serai là aussi longtemps que le président le voudra", a-t-il concédé. Florentino Pérez semble être sur la même longueur d'onde, lui qui a confié que Ramos était "plus qu'un capitaine".