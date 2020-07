FC Lorient Mercato : Adrian Grbic, les motifs de sa signature

Convoité par plusieurs écuries, Adrian Grbic s’est finalement engagé avec le FC Lorient malgré des discussions très avancées avec le Stade Brestois 29. Dans un entretien accordé au Télégramme, l’attaquant autrichien dit avoir comparé les deux projets avant de se décider.

Adrian Grbic convaincu par le projet du FC Lorient

Auteur d’une solide saison avec Clermont Foot (Ligue 2), dont il a été le meilleur buteur, Adrian Grbic a vu plusieurs clubs (FC Nantes, Stade de Reims, ASSE, OM, RC Lens…) lui courir après cet été. Mais le FC Lorient (promu de Ligue 1 la saison prochaine) et le Stade Brestois 29 étaient les deux clubs les mieux placés pour signer le 2e meilleur buteur de Ligue 2. Les Brestois avaient toutefois une longueur d’avance. Mais après avoir bien réfléchi, le joueur de 23 ans a « choisi Lorient car le projet était intéressant ». L’ancien du Clermont Foot a ajouté que tous les Lorientais, « que ce soit le coach ou le président » le voulaient et lui « ont montré beaucoup de respect ». Enfin, Adrian Grbic a « comparé les projets des deux clubs et celui de Lorient » lui « correspondait le mieux même si la décision n’était pas difficile à prendre ».

Une bonne prise pour les Merlus ?

Engagé pour les 5 prochaines saisons contre un chèque de 10 millions d’euros, Adrian Grbic aura la lourde tâche de maintenir le FC Lorient en Ligue 1. Mission possible pour l’Autrichien ? Auteur de 17 buts et de 4 passes décisives en 26 matches de Ligue 2, l'attaquant semble un bon coup pour les Merlus. Christophe Pélissier s'est dit heureux de le compter dans son effectif. « Nous sommes forcément satisfaits de le voir nous rejoindre », avait déclaré l’entraîneur lorientais lors de l’officialisation de l’Autrichien.