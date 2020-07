Angers SCO Mercato : Le départ de Rayan Aït-Nouri anticipé

L'Angers SCO sécurise son poste de latéral gauche. Avec deux nouvelles recrues, le départ du titulaire du poste, Rayan Aït-Nouri, est anticipé.

Enzo Ebosse (Le Mans) signe 3 ans à Angers

Alors que le départ de Rayan Aït-Nouri (19 ans) semble inéluctable au vu de son potentiel et des prestations délivrées cette saison, les Angevins ont déjà fait signer la relève. La semaine dernière, les Angevins ont officialisé l'arrivée de Souleyman Doumbia en provenance du Stade Rennais. Le latéral de 23 ans, déjà prêté depuis janvier, était venu pallier la longue indisponibilité d'Aït-Nouri, blessé à la mâchoire. Hier, les Angevins ont annoncé la signature d'Enzo Ebosse, qui évoluait en Ligue 2, au Mans, la saison dernière. L'indemnité de transfert s'élève à 500 000 euros, plus bonus dont un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Le joueur de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2023.

Angers ne pourra pas s'opposer au départ de Rayan Aït-Nouri

Evalué à 15,5 M€ par Transfermarkt, Rayan Aït-Nouri est le joueur le plus "bankable" de l'effectif du SCO. "On sait que Rayan Aït-Nouri a une cote énorme. On sait qu’il a un agent (Jorge Mendes) qui pèse beaucoup dans le foot et qui nous envoie des messages indiquant que c’est un transfert inéluctable. Mais ça reste la parole d’un homme, et il n’y a pas eu, pour l’instant, d’offre concrète. Maintenant, il va falloir que les bruits et les rumeurs deviennent des actes", a déclaré le nouveau directeur sportif du club, Sébastien Larcier, dans Ouest France.