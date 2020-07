LOSC Mercato : Isaac Lihadji sort la raison de sa signature

Recruté cet été, Isaac Lihadji a officiellement été présenté jeudi par le LOSC. L’occasion pour l’ancien joueur de l’OM de justifier son transfert et dévoiler ses ambitions avec Lille.

Isaac Lihadji s’attend à une belle saison avec le LOSC

Le LOSC a signé un joli coup cet été en recrutant Isaac Lihadji. Le joueur formé à l’OM a signé son premier contrat professionnel avec le Lille OSC. Jeudi était jour de présentation de l’ailier de 18 ans. Aux côtés de Marc Ingla, directeur général du LOSC, le Marseillais a justifié pourquoi son choix s’est porté sur le club nordiste. « À Lille, on fait beaucoup confiance aux jeunes avec le coach (…) Je vais essayer de gratter du temps de jeu et, au fur et à mesure, avoir les meilleures statistiques possibles », a confié Lihadji. Il révèle également que la qualification de Lille pour la Ligue Europa a pesé dans sa décision. « Je suis très heureux de la jouer », a-t-il confié à ce sujet.

Lihadji successeur autoproclamé de Pépé

A Lille, Isaac Lihadji arborera le numéro 19 en hommage à Nicolas Pépé. Il estime avoir les épaules pour succéder à l’Ivoirien chez les Dogues. « Le numéro 19, c’est un clin d’œil à Nicolas Pépé et aux supporters. Je me sens capable de porter ce maillot et ce numéro », a expliqué le jeune attaquant. Pour rappel, l’international U19 a rejoint le LOSC en tant que joueur libre. En fin de contrat à l’OM, il avait été mis à l’écart la saison dernière après avoir refusé de signer pro. A Marseille, Isaac Lihadji n’a disputé que 23 minutes en deux matches lors du dernier exercice.