OM Mercato : Toute l'Europe aux trousses de Bouna Sarr !

Bouna Sarr est probablement le joueur de l’OM le plus convoité cet été. Des clubs venus des quatre coins d’Europe voudraient signer le latéral droit (ou milieu offensif) de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine.

Ça se bouscule pour Bouna Sarr

Déjà performant sous Rudi Garcia, Bouna Sarr a franchi un cap avec André Villas-Boas. De quoi susciter l’intérêt de nombreux clubs européens. Selon les informations de L’Equipe ce vendredi, le Betis Séville et le FC Séville ont été les premiers clubs à s’intéresser au profil de l’ancien Messin. Une concurrence hispano-espagnole où le FC Séville semble avantagé par sa très récente qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais pour le club andalou, l’affaire est encore loin d’être dans la poche. En effet, il faudra encore affronter la concurrence de clubs également qualifié en Ligue des champions (Atletico Madrid), aux gros moyens (Newcastle United, Southampton et Arsenal) ou au projet sportif attractif (Monchengladbach et RB Leipzig).

Quelle réponse du Marseillais ?

Bouna Sarr a déjà expliqué que partir la saison prochaine n’était pas une priorité et qu’il voulait jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Mais réaliste, le natif de Lyon n’avait pas manqué d’ajouter que la situation économique pouvait motiver les dirigeants olympiens à le vendre. Un départ du Franco-Guinéen est estimé à 15 millions d’euros. Le mercato estival pourrait être mouvementé pour le joueur de 27 ans…