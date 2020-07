OL - Rangers FC (0-2) : Rudi Garcia admet la méforme de Lyon

L’ OL a été battu par les Rangers FC (2-0), en match amical, jeudi, à Décines. Dans son analyse sur cette défaite, Rudi Garcia a reconnu que son équipe a été transparente.

« certains joueurs ont encore du chemin à faire »

L’OL a perdu son match amical à domicile contre les Rangers FC, dans le Tournoi Veolia. L’équipe de Rudi Garcia a encaissé deux buts en 5 minutes( 20e et 25e). Après la première période ratée, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a opéré 9 changements dans son équipe, soit 6 dès la reprise de la deuxième période et 3 autres à la 72e. Malgré tout, Memphis Depay et ses coéquipiers sont restés muets, alors que les Écossais étaient réduits à 10 contre 11 (à la 39e minute de jeu). Rudi Garcia a admis que « ses joueurs n'ont pas été efficaces dans les zones de vérité, alors qu'ils ont eu beaucoup d’occasions pour marquer ». Il a également regretté les deux buts « pris facilement », sur les « deux premières occasions » des Rangers. L’entraineur des Gones a estimé ensuite, de façon surprenante, que le « match a été un peu faussé » après l’expulsion de Ryan Kent, car il « aurait préféré que les Rangers restent à 11 ». En tout cas, l’OL a eu en face de lui, une équipe écossaise présente « dans l’engagement », alors que les Lyonnais « ont manqué un peu d’énergie ». Selon le constat de l’entraineur du club rhodanien, « certains joueurs ont encore du chemin à faire ».

Rudi Garcia attend la réaction de l'OL contre le Celtic FC

L’OL affrontera l’autre équipe de Glasgow, le Celtic FC, ce samedi (20h45) à Décines. Rudi Garcia attend une réaction de la part de ses joueurs, qui « ont l’occasion de se montrer », d’après lui. « Il faut gagner le prochain match », a-t-il demandé. Le patron du staff technique de Lyon songe en effet à la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Il a annoncé la couleur sur ce rendez-vous du 31 juillet. « Après ce tournoi, on va ensuite travailler en effectif réduit pour le match contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue », a-t-il indiqué.