Stade Rennais FC Mercato : Holveck clôt le dossier Badiashile

Désireux de recruter 2 défenseurs centraux cet été, le Stade Rennais FC a arrêté une liste de cibles, dont Benoît Badiashile. Mais Nicolas Holveck recule devant le prix réclamé par l’AS Monaco.

L’AS Monaco trop gourmand pour Benoît Badiashile ?

Le renforcement de la défense centrale est une priorité du mercato estival du Stade Rennais FC. Mohammed Salisu (Valladolid), Axel Disasi (Stade de Reims) et Nicolas Badiashile (AS Monaco) sont régulièrement cités comme les cibles préférées des recruteurs bretons pour le poste. A la lutte avec Southampton pour le prodige ghanéen Mohammed Salisu, le SRFC négocie parallèlement la signature du Monégasque Benoît Badiashile. Mais l’affaire s’annonce très compliquée, voire impossible, en raison du prix réclamé par les dirigeants du club de la Principauté. « Pour Benoît, on n'est pas en capacité par rapport à ce que Monaco souhaite », a reconnu dans L’Equipe Nicolas Holveck, à qui l’AS Monaco réclame 25 millions d’euros. Pourtant, les Bretons croyaient pouvoir conclure l’affaire contre un chèque de 15 millions d’euros.

Un boulevard pour les prétendants étrangers du Monégasque ?

Les difficultés économiques du Stade Rennais FC devraient favoriser les clubs étrangers attirés par le profil de Benoît Badiashile, à savoir le Valence CF, le Bayer Leverkusen et Manchester United. Une concurrence qui pourrait même faire grimper le prix du minot de 19 ans, aligné 16 fois en Ligue 1 la saison dernière. Voilà qui annonce un mercato estival mouvementé pour le prodige asémiste.