ASSE : Ruffier interdit d’accès à L’Etrat, un avocat explique

Mercredi, l’ASSE a interdit Stéphane Ruffier d’accès à L’Etrat. Une décision jugée comme un manque de respect envers le portier mis à pied. Selon Maître Pierre Robillard, la « procédure » est pourtant « normale ».

La procédure contre Ruffier « est violente, mais normale »

Mis à pied à titre à conservatoire par l’ASSE, Stéphane Ruffier a été interdit d’accès au Centre sportif Robert-Herbin lors du match amical contre Charleroi (4-0). Une rencontre pour laquelle il n’était évidemment pas convoqué. En effet, le portier tombé en disgrâce auprès de Claude Puel est accusé d’avoir eu un écart de comportement à l’entrainement. L’AS Saint-Étienne a donc engagé une procédure disciplinaire contre lui en commettant un huissier afin de signifier à Stéphane Ruffier son interdiction d'accès à L’Etrat jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui a été mal vue par plusieurs observateurs, dont Pierre Ménès. Pourtant, l’ASSE n’est pas dans une démarche arbitraire selon Maître Pierre Robillard. « La procédure est violente, mais elle est normale », a justifié l'avocat dans Le Progrès. « Jusqu’à la rencontre de Stéphane Ruffier avec ses dirigeants, le salarié, dont le contrat est suspendu, ne peut pas revenir sur son lieu de travail sous peine de se mettre à la faute », a-t-il expliqué, ensuite.

Pierre Ménès demande un peu de reconnaissance de l'ASSE pour Ruffier

De l’avis de Pierre Ménès, l’AS Saint-Étienne n’a pas été courtoise avec Stéphane Ruffier et il évoque une « triste attitude ». Il pense que les dirigeants des Verts se comportent comme dit l’adage : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ». En fait, le consultant sportif de Canal+ estime que le gardien de but de 33 ans « a tellement apporté à l’ASSE, qu’un peu de classe et de reconnaissance auraient été les bienvenues ».