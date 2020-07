Stade de Reims Mercato : Romao et les raisons de son départ

Alaixys Romao vient de quitter le Stade de Reims. Une décision assez surprenante de l’international togolais dont les raisons seraient désormais connues.

Deux raisons pour le départ d’Alaixys Romao ?

Inamovible capitaine du Stade de Reims qu’il avait rejoint en 2018 en provenance de l’Olympiakos (Grèce), Alaixys Romao n’était pas censé abandonner la Champagne cet été, 1 an avant la fin de son contrat (juin 2021). Mais le milieu de terrain togolais, aligné 25 fois pour 21 titularisations toutes compétitions confondues la saison dernière, a décidé de résilier son contrat. Selon L’Union, les raisons de cette décision radicale se situeraient à deux niveaux. Le joueur de 36 ans serait tenté par un dernier challenge ailleurs au lieu de finir sa carrière au Stade de Reims. Et un retour au Toulouse FC, où il avait joué en début de carrière, ne lui déplairait pas, malgré la descente en Ligue 2. Seconde raison évoquée par le média, Alaixys Romao aurait craint de perdre son statut de titulaire face à la concurrence qui s’annonce très serrée dans l’entrejeu rémois la saison prochaine.

Qui pour remplacer l’ancien Marseillais ?

Perdre un joueur expérimenté comme l’international togolais (57 sélections) pourrait être un coup dur. Mais l'entraîneur David Guion a déjà plusieurs joueurs au milieu du terrain pour tenter de faire oublier Alaixys Romao. En interne, il y avait déjà le Zimbabwéen Marshall Munetsi (17 matches et 2 passes décisives la saison dernière) et le Bissau-Guinéen Moreto Cassama (7 matches et 1 passe décisive). En plus, le club marnais vient de recruter le Kosovar Valon Berisha. La succession d’Alaixys Romao est assurée.