RC Lens : Un partenaire officiel du RCL renouvelle son bail

Promu en Ligue 1, le RC Lens bénéficie de la confiance de ses partenaires traditionnels. Ainsi, Apréva Mutuelle Groupe Aésio a renouvelé son partenariat officiel avec le Racing Club.

RC Lens : Aésio, partenaire officiel du Racing Club jusqu’en 2023

Le RC Lens et Apréva Mutuelle Groupe Aésio poursuivent leur aventure ensemble en Ligue 1. Ils ont prolongé le contrat qui les lie jusqu’en 2023. « Le partenariat de longue date entre le Racing Club de Lens et Apréva Mutuelle Groupe Aésio a été renouvelé et étendu pour les trois prochaines saisons », a communiqué le club artésien. Il faut préciser que le partenaire du RCL est désormais nommé Aésio, suite à la fusion d’Apréva Mutuelle avec Eovi MCD et Adréa Mutuelle. « C’est désormais sous la bannière Aésio que ce partenariat va prendre forme », ont indiqué les Sang et Or.

Arnaud Pouille, « c’est un signe fort de confiance et de fidélité »

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, s’est réjoui du partenariat renouvelé avec les trois mutuelles fusionnées. Selon lui, « c’est un signe fort de confiance et de fidélité adressé par Aésio au Racing Club ». Le dirigeant lensois souligne par ailleurs que Lens « a pris le temps pendant ces derniers mois d’écouter et de comprendre toutes leurs attentes et problématiques suite à cette fusion entre les 3 mutuelles, dont Apréva, qui est aux côtés du RCL depuis plusieurs saisons ». Arnaud Pouille a rappelé ensuite que « la proximité du RC Lens avec les dirigeants d’Aésio et le dynamisme de leurs équipes permettent à toutes les composantes du club de tirer bénéfices de ce partenariat ».