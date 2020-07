OL : Défaite contre les Rangers FC, deux fautifs désignés

L’ OL a encaissé deux buts en l’espace de 5 minutes contre les Rangers FC, en amical. Titulaires contre le club écossais, deux jeunes lyonnais ont été pointés du doigt par Rudi Garcia après la défaite (2-0).

OL : Rudi Garcia pointe deux erreurs de Cherki et Reine-Adélaïde

L’ OL a été battu par les Rangers FC alors que le club de Glasgow a été réduit à 10 contre 11 dès la 39e minute de jeu, lors du 3e match amical de préparation de l’équipe de Rudi Garcia, jeudi, au Groupama Stadium. Une défaite qui a fait très mal à l’entraineur de l’Olympique Lyonnais qui a déploré des erreurs de Rayan Cherki (17 ans) et de Jeff Reine-Adélaïde (22 ans). « Je parle du coup de pied arrêté qu’on a pris où Rayan se fait éliminer facilement et où Jeff dézone sur une situation où il doit protéger le premier poteau », a ressorti le coach de l’OL.

Une leçon tirée de la défaite contre les Rangers FC

Rudi Garcia a ensuite relativisé les fautes de l’attaquant et du milieu de terrain de l'OL en indiquant qu’ils « ont occupé une position un peu inhabituelle ». Il a cependant indiqué que ces erreurs lui « permettent de ne plus redonner les mêmes fonctions » à Rayan Cherki et Jeff Reine-Adélaïde, « sur des matchs importants ». D’après l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, ce genre de matchs amicaux servent à corriger et à faire des réglages. Le coach lyonnais et son équipe préparent en effet la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (le 31 juillet) et le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus, le 7 août.