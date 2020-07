SRFC Mercato : Révélations d’ Holveck sur 2 dossiers chauds

Après son bon parcours la saison dernière, le Stade Rennais FC SRFC redoute un départ de certains de ses joueurs ce mercato estival. Deux de ces joueurs importants, Mbaye Niang et Eduardo Camavinga sont régulièrement cités dans le viseur de grands clubs. Ces deux dossiers ont été abordés par Nicolas Holveck dans un entretien accordé à L’Équipe, ce vendredi.

SRFC : Toujours « pas d’appel de Marseille » pour Mbaye Niang

Mbaye Niang n’a pas caché son désir de quitter le SRFC pour rejoindre l’OM la saison prochaine. Un intérêt partagé par l’Olympique de Marseille qui fait de l’attaquant du Stade Rennais FC sa cible offensive prioritaire pour épauler Dario Benedetto. Pourtant, les recruteurs marseillais n’ont pas encore transmis d’offre ni même pris contact avec leurs homologues bretons. Interrogé sur le sujet, Nicolas Holveck avait évoqué l'absence d'action concrète de la part des dirigeants olympiens. Et ces derniers continuent dans leur immobilisme vis-à-vis de Rennes, bien que tout laisse penser qu'ils entretiennent l'espoir d'un transfert chez le joueur sénégalais. « Encore une fois, il n'y a pas eu d'appel de Marseille », a assuré le président breton dans les colonnes du quotidien sportif.

Stade Rennais : Holveck ferme la porte au départ de Camavinga

Grande révélation de Ligue 1 la saison dernière, Eduardo Camavinga suscite l’intérêt des plus grosses écuries d’Europe, dont le Real Madrid et Manchester United. Un transfert à 80 millions d’euros est même évoqué. Un véritable pactole en ces temps de crise économique. Mais Nicolas Holveck préfère garder son jeune milieu de terrain de 17 ans la saison prochaine. Selon le dirigeant rennais, le « souhait le plus fort, c'est qu'il reste et c'est ce qui est envisagé avec son entourage également ». L’ancien responsable lyonnais a également indiqué que le SRFC « a besoin d'Eduardo pour réussir une très grande saison ». De quoi décourager les prétendants du natif de Miconje ? Une chose est certaine, l'OM n'a pas encore bougé pour Niang et Camavinga ne semble pas sur le départ.