Ex- OGC Nice Mercato : Arsenal se positionne pour Malang Sarr

Depuis la fin de son contrat à l’ OGC Nice le 30 juin, Malang Sarr est libre de signer avec le club de son choix. Et parmi les prétendants à ses trousses, figure désormais Arsenal.

OGC Nice : Arsenal intéressé par le profil de Malang Sarr

Malang Sarr a quitté l’OGC Nice au terme de son contrat et est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens, grâce à son statut de joueur libre. En plus du Torino qui est en pole position, la Lazio Rome, le SSC Naples, l’AC Milan, la Fiorentina et l’AS Rome sont intéressés par les services du défenseur central. Ce vendredi, The Sun croit savoir qu’Arsenal s’est également mis sur les rangs pour le recruter gratuitement. Après avoir enrôlé William Saliba (19 ans) de l’ASSE, les Gunners ont désormais Malang Sarr (21 ans) dans le viseur, d’après la source.

un international Tricolore chez les Gunners ?

Le Franco-Sénégalais a été formé à l’OGC Nice entre 2005 et 2016. Il y a également fait ses débuts chez les professionnels. En quatre saisons dans l’élite, il a disputé 119 matchs, dont 102 en Ligue 1, sous le maillot des Aiglons. Entre 2014 et 2020, Malang Sarr est passé dans toutes les sélections de jeunes en Équipe de France, des U17 aux Espoirs, en passant par les U18, U19 et U20. Il compte 42 sélections avec les Bleuets.