Montpellier HSC : Nicollin répond à Roxana Maracineanu

Dans un récent entretien accordé à beIN SPORTS, Roxana Maracineanu a expliqué que le chiffre de 5000 était la jauge retenue pour l’instant pour un retour du public dans les stades. Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, ne trouve pas ce nombre intéressant et souhaite qu’il soit revu à la hausse.

Laurent Nicollin souhaite 8 000 à 10 000 spectateurs

Dans des propos rapportés par Metropolitain, Laurent Nicollin signale que tout le monde « se pose encore beaucoup de questions » sur le chiffre qui sera retenu pour le retour du public dans les stades la saison prochaine, avant de rappeler : « Pour l’instant, on est dans une configuration de 5 000 personnes ». Ce chiffre est bien celui retenu par le gouvernement en cas de retour du public dans les stades, comme la ministre déléguée aux Sports l’a récemment expliqué. Mais cette jauge n’est pas figée. D’ailleurs, le président du Montpellier HSC rappelle qu’à la fin de ce mois, « le gouvernement devrait faire des annonces en fonction de la situation sanitaire du pays ». Le dirigeant montpelliérain souhaite « avoir une fourchette entre 8 000 et 10 000 personnes » et estime que « ce serait un moindre mal ».

Revoir la jauge à la hausse pour satisfaire tous les abonnés

Laurent Nicollin espère donc une augmentation du nombre de supporters autorisés par le gouvernement. Selon le président pailladin, le Montpellier HSC « aimerait au moins que la jauge passe à 10 000 pour au moins faire rentrer tous » ses « abonnés ». D’ailleurs, « les abonnements sont prêts à être mis en vente mais » le club héraultais « attend début août pour lancer l’opération », car ça « ne sert à rien de lancer quelque chose si l’on se retrouve à huis-clos ou si l’on a que 5 000 personnes dans le stade ».