ASSE : Blessure, des nouvelles de Yann M’Vila avant le PSG

Touché au pied lors du match entre l’ ASSE et Charleroi, Yann M’Vila sera-t-il disponible pour la finale de la Coupe de France contre le PSG, le vendredi 24 juillet ?

Yann M’Vila victime d’une fissure

Lors de l’opposition entre l’ASSE et Charleroi, Yann M’Vila a cédé sa place à Yvan Neyou (54e) suite à une blessure. L'AS Saint-Étienne a craint le pire pour le milieu de terrain et L’Équipe avait évoqué une possible fracture du troisième orteil du pied gauche. Finalement, plus de peur que de mal pour le Stéphanois. Le quotidien sportif croit savoir que les résultats « des radios » passées après la blessure sont « rassurantes ». Yann M’Vila souffrirait que « d’une fissure ». Sa participation à la finale de la Coupe de France n’est pas compromise, d'après la source. Le joueur de 30 ans devrait être opérationnel pour affronter le Paris Saint-Germain au Stade de France dans une semaine exactement, devant 5000 spectateurs.

L'ASSE compte de nombreux absents contre le PSG !

Il faut cependant noter que l’ASSE sera privée de Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara. Ils sont suspendus pour la finale. Claude Puel espère la levée de leur suspension en raison de la longue période d’arrêt imposé par la pandémie de COVID-19, mais la FFF n’a encore rien décidé. William Saliba ne jouera pas contre le PSG, l’AS Saint-Étienne n’ayant pas trouvé d’accord avec Arsenal pour le défenseur central de 19 ans. Les recrues stéphanoises Jean-Philippe Krasso et Yvan Neyou ne sont pas qualifiées pour cette finale. Opéré du genou en février, Zaydou Youssouf n’est pas encore prêt pour rejouer. Prêté à Middlesbrough FC en janvier 2020, Harold Moukoudi est de retour à l’ASSE et a repris l’entrainement lundi à L’Etrat, mais il n’est pas encore certain de prendre part à la finale.