Amiens SC Mercato : Jordan Lefort reste en Suisse (Off.)

Jordan Lefort ne retournera pas à l’Amiens SC cet été. Ce vendredi, les Young Boys de Berne, où il est prêté depuis février, ont annoncé la levée de son option d’achat.

Jordan Lefort définitivement transféré aux Young Boys de Berne

Dans les tuyaux depuis quelques heures, le transfert de Jordan Lefort a été officialisé aujourd'hui. Dans un communiqué, les Young Boys de Berne ont annoncé la levée de l’option d’achat du défenseur de 26 ans. Le joueur s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2023, avec la formation suisse. Il était prêté avec option d’achat depuis février par l’Amiens SC. Ses performances ont donné satisfaction à l’actuel deuxième de Super League. Jordan Lefort a déjà disputé 11 matches de championnat, dont 9 en tant que titulaire. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le montant du transfert de Lefort s’élèverait à 1 million d’euros.

Première expérience à l’étranger pour Lefort

Formé à l’Amiens SC, Jordan Lefort vit sa première expérience à l’étranger depuis février. Avant son départ en Suisse, il n’avait jusqu’ici été prêté qu’en Ligue 2 à l’US Quevilly-Rouen lors de la saison 2017-2018. Arrivé au club en 2011, le défenseur central (pouvant jouer sur le côté gauche) a signé son premier contrat professionnel en 2016. Il a disputé 94 matches au total avec son club formateur pour un but et trois passes décisives. Il lui restait un an de contrat avec Amiens.