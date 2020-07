OM : Stage en Allemagne, 2 petites surprises dans le groupe

L'entraîneur André Villas-Boas a retenu un groupe de 27 joueurs pour le stage de l’ OM en Allemagne. On note quelques surprises dans ce groupe de l'Olympique de Marseille qui s’est envolé ce vendredi.

L’ OM en stage en Allemagne sans Mitroglou, mais avec Rocchia

Après son premier stage de préparation estivale au Portugal (du 30 juin au 11 juillet), l’ OM s’est envolé ce vendredi en direction de l’Allemagne pour son second stage (du 17 au 26 juillet). André Villas-Boas a fait quelques retouches dans le groupe par rapport au premier stage et deux changements marquants sont à souligner. La présence du latéral gauche Christopher Rocchia, absent lors du stage au Portugal et la mise à l’écart de l'attaquant grec Kostas Mitroglou, revenu à l’ OM après des prêts successifs à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Pour le reste, deux jeunes talents récemment passés professionnels, Aaron Kamardin et Nassim Ahmed, n’ont cette fois pas été retenus, mais Ali Mohamed, Ugo Bertelli et Vanni sont toujours présents.

Les 27 Phocéens retenus pour le stage en Allemagne

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé, Simon Ngapandouetnbou, Vanni. Défenseurs : Alvaro Gonzalez, Lucas Perrin, Hiroki Sakai, Bouna Sarr, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Ali Mohamed, Christopher Rocchia. Milieux : Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Saîf-Eddine Khaoui, Morgan Sanson, Kevin Strootman, Florian Chabrolle, Pape Gueye, Bertelli. Attaquants : Dimitri Payet, Florian Thauvin, Marley Aké, Valère Germain, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto.